كالاس تتحدث عن لحظة فاصلة وواشنطن تدفع بمقترح معدل.. أسبوع الحسم في الحرب الأوكرانية

البلاد (واشنطن)

تسارعت التحركات الدبلوماسية الدولية بشكل غير مسبوق في الساعات الأخيرة، مع دخول الجهود الأمريكية والأوروبية لحل الحرب بين روسيا وأوكرانيا مرحلة توصف بأنها “حاسمة”، وسط توقعات بأن يشهد مطلع الأسبوع المقبل تقدماً ملموساً — أو تعقيدات إضافية — في المسار التفاوضي.

ومع توجه المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر إلى موسكو للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم، أعلنت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، أن الأيام القليلة المقبلة قد تشهد منعطفاً بالغ الأهمية في مسار الأزمة. وقالت لدى وصولها إلى اجتماع وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في بروكسل:” إن هذا الأسبوع قد يكون حاسماً للجهود الدبلوماسية”، مشيرة إلى أن المحادثات التي جرت في الولايات المتحدة كانت “صعبة لكنها مثمرة”.

وأكدت كالاس أن الاتحاد الأوروبي ماضٍ في سياسة زيادة الضغط على موسكو، عبر فرض عقوبات إضافية، والمضي في خطة تحويل الأصول الروسية المجمّدة إلى ضمانات مالية لكييف. كما دعت إلى تعزيز الدعم العسكري والاقتصادي والإنساني لأوكرانيا، معتبرة أن موسكو “تهدد الجميع” وأن جيشها الكبير” سيسعى لاستخدام قوته مرة أخرى” إن لم يتم ردعه.

وفيما تجنبت المسؤولة الأوروبية التعليق على مدى ثقتها في قدرة واشنطن على إيجاد حل مناسب للأزمة، شددت على أن “الأوكرانيين وحدهم في المواجهة”، معتبرة أن حضوراً أوروبياً أقوى كان سيمنح كييف موقفاً أكثر صلابة.

وفي موازاة الجهود الأوروبية، كشفت مصادر مطلعة تفاصيل إضافية حول المحادثات التي جرت بين الوفدين الأمريكي والأوكراني في فلوريدا، حيث اقترحت واشنطن وفقاً لشبكة “سي إن إن”، أن تتحول منطقة دونباس إلى “منطقة منزوعة السلاح” تديرها موسكو دون نشر قوات عسكرية، في محاولة لاحتواء مطالب روسيا مع الحفاظ على حدود الأمان لأوكرانيا. كما بقيت مسألة تخلي كييف عن تطلعاتها للانضمام إلى حلف الناتو بنداً عالقاً؛ كونه يمثل مطلباً روسياً أساسياً لإنهاء الحرب.

من جهته، أكد الكرملين على لسان المتحدث ديميتري بيسكوف، أن موسكو”ترغب في تسوية ناجحة للأزمة”، لكنه شدد على عدم الإفصاح عن تفاصيل المفاوضات عبر الإعلام. واعتبر أن تأثير استقالة رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية أندريه يرماك على مسار المحادثات لا يزال غير واضح.