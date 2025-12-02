كأس العرب.. المنتخب الوطني يستهل مشواره بالتغلب على عمان

البلاد (جدة)
افتتح الأخضر السعودي مشواره في كأس العرب 2025 بفوز مهم على نظيره العُماني بثنائية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات.
بدأ المنتخب السعودي المباراة بضغط هجومي واضح، وكانت أولى الفرص الخطرة في الدقيقة 5 عندما حول سالم الدوسري عرضية متقنة برأسه لكنها مرت بجوار القائم الأيمن.
وردّ المنتخب العماني بأول تهديد حقيقي في الدقيقة 16 عبر تسديدة قوية من علي البوسعيدي.
وفي الدقيقة 44، أحرز المنتخب العُماني هدفًا، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو.
مع بداية الشوط الثاني، واصل الأخضر فرض سيطرته، وكاد صالح أبو الشامات أن يُسجل من تصويبة بعيدة في الدقيقة 49.
وفي الدقيقة 55، ترجم الأخضر تفوقه بهدف عبر فراس البريكان، بعد عرضية متقنة من سالم الدوسري.
ونجح المنتخب العُماني في العودة للمباراة بهدف التعادل في الدقيقة 70 عن طريق غانم الحبشي.
وفي الدقيقة 77، تقدم صالح الشهري للأخضر بالهدف الثاني؛ ليمنح منتخبنا الوطني فوزًا مهمًا قبل الجولتين المقبلتين.
بهذا الفوز، رفع “الأخضر” رصيده إلى 3 نقاط وضعته في المركز الثاني خلف المنتخب المغربي المتصدر بفوزه على جزر القمر 3-1، فيما بقي المنتخب العُماني بلا نقاط.
