قوات الاحتلال تحتجز فتاة وتعتقل طفلًا

البلاد (القدس المحتلة)

احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فتاة فلسطينية بالقرب من جسر بلدة الزاوية، غرب سلفيت في الضفة الغربية.

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) بأن جنود الاحتلال أوقفوا مواطنة أثناء مرورها في المنطقة واحتجزوها، وسط انتشار عسكري مكثّف.

وأضافت أن قوات الاحتلال أغلقت محيط الجسر بحواجز عسكرية وسواتر ترابية، ومنعت المركبات والمواطنين من المرور. وفي سياق متصل اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، طفلًا من مخيم الفارعة جنوب طوباس.

ونقلت الوكالة عن مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، أن الاحتلال اعتقل طفلًا عند حاجز الحمرا العسكري.

من جهة ثانية، اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين، المسجد الأقصى المبارك – الحرم القدسي الشريف، وذلك من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة في بيان، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، ونظموا جولات مشبوهة في باحاته.

وأشارت إلى أن المستوطنين تلقوا شروحات عن “الهيكل” المزعوم، وأدوا طقوسًا تلمودية استفزازية في المنطقة الشرقية من المسجد الأقصى المبارك، وتفرض قوات الاحتلال قيودًا مشددة على دخول المصلين والمقدسيين للمسجد الأقصى، وتحتجز هوياتهم عند بواباته الخارجية المختلفة.