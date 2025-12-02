طالب جامعة شقراء بتعزيز جهودها في التحول.. «الشورى» يوافق على تعديل مشروع نظام حقوق المؤلف

البلاد (الرياض)

وافق مجلس الشورى، أمس (الاثنين)، خلال جلسته العادية الحادية عشرة من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ، على تعديل عدد من مواد مشروع نظام حقوق المؤلف.

وطالب المجلس جامعة شقراء بتعزيز جهودها في التحول إلى نظام الجامعات، وتطوير فروعها وتقييم مخرجاتها لضمان الكفاءة والجودة والاستدامة، مع التركيز على تعزيز منظومة الابتكار وريادة الأعمال، وذلك بعد استعراض تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي وملحوظات الأعضاء. كما ناقش المجلس التقرير السنوي لجامعة الملك خالد، مشددًا على أهمية المستشفى الجامعي لتعليم الطب والبحث العلمي، وتوجيه أعضاء هيئة التدريس نحو التخصصات التطبيقية المطلوبة، وإنشاء إطار مؤسسي دائم لربط الجامعة بالمشاريع التنموية في المنطقة، وتطوير مؤشر مركب لقياس أثر البحث العلمي والابتكار.

وفي سياق مشابه، تناول المجلس التقرير السنوي لجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، داعيًا إلى تطوير آلية تمويل طويلة المدى للبحث والابتكار، واستثمار موقع الجامعة وبنيتها التحتية لخلق مصادر دخل مستدامة، وربط الأهداف الاستراتيجية بمؤشرات دقيقة تعكس هوية الجامعة الأكاديمية والمجتمعية.

وصادق المجلس على عدد من مشاريع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الدولية، منها مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للطيران المدني السعودية واللجنة الأفريقية للطيران المدني، ومشاريع تعاون مع حكومتي إستونيا وفنلندا والمغرب في مجالات الاستثمار والخدمات الجوية.

وفي ختام الجلسة، طلبت لجنة التعليم والبحث العلمي مزيدًا من الوقت لدراسة الملاحظات والاقتراحات التي طرحها الأعضاء وإعادة تقديم وجهة نظرها في جلسة لاحقة.