شركة إكسبو 2030 الرياض ترسي عقد إعداد المخطط العام التفصيلي لمعرض إكسبو 2030

البلاد( الرياض)
أعلنت شركة إكسبو 2030 الرياض عن إرساء عقد مشروع إعداد المخطط العام التفصيلي، بما يشمل تصميم البنية التحتية، والمناظر الطبيعية، والمرافق الخاصة بمعرض إكسبو 2030 الرياض وإرثه المستقبلي المستدام، على شركة “بورو هابولد” (Buro Happold)، إذ ستتولى دور الاستشاري الرئيسي للمشروع.
وتشكّل هذه الشراكة محطة محورية تعكس تطلعات المملكة العربية السعودية بتقديم نسخة استثنائية وغير مسبوقة من المعرض.
وستقدم شركة “بورو هابولد” بموجب هذه الاتفاقية مجموعة من الخدمات المتكاملة لتطوير المخطط العام التفصيلي مع التركيز على متطلبات المعرض والمتطلبات الخاصة بالإرث المستدام للموقع بعد انتهاء الحدث، إضافة إلى التصميم التفصيلي لأعمال البنية التحتية والمرافق والمناظر الطبيعية وتنسيق المساحات الخارجية، فضلًا عن تقديم الدعم الهندسي والفني خلال مرحلة الإنشاء، وستسهم هذه الخطوة في ضمان جهوزية موقع إكسبو 2030 وفق أعلى معايير الابتكار والاستدامة والتميّز التشغيلي.
ومن المتوقع أن يستقطب إكسبو 2030 الرياض نحو (197) دولة مشاركة ويجذب أكثر من (42) مليون زيارة في موقع ممتدّ على مساحة تقارب (6) ملايين متر مربع، ويوفّر الحدث منصة فريدة لبحث التحديات المشتركة وطرح حلول مبتكرة تُسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة.
ويمكن الاطلاع على المزيد من المعلومات حول إكسبو 2030 الرياض عبر الرابط التالي: https://www.expo2030riyadh.sa/ar/.
