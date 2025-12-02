جدة تستضيف الجولة الختامية من بطولة السعودية “تويوتا للباها 2025”

البلاد (جدة)
تستضيف محافظة جدة غدًا الأربعاء منافسات “باها جدة تويوتا”، الجولة الثالثة والأخيرة من بطولة السعودية تويوتا للباها 2025م، بتنظيم من الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وبالتعاون مع وزارة الرياضة، ونادي منظمي السباقات السعودي.
وشهد “باها جدة تويوتا” تسجيل (88) سائقًا وملاحًا من أكثر من (17) جنسية مختلفة، يتنافسون في ثماني فئات تشمل: ألتيمت بي، ألتيمت، ستوك، تشالينجر، سايد باي سايد، فئة الشاحنات، الدراجات رباعية العجلات (كوادز)، والدراجات النارية، في تأكيد جديد على النمو المتسارع لرياضة المحركات في المملكة، وتزايد جاذبيتها إقليميًا وعالميًا.
وتنطلق المنافسات التي تستمر 3 أيام عبر مراحل مختلفة، تبدأ بالمرحلة الاستعراضية يوم الخميس بمسافة إجمالية تبلغ (165) كيلومترًا، منها (10) كيلومترات مرحلة خاصة خاضعة للتوقيت، تليها المرحلة الأولى يوم الجمعة، بمسافة (395) كيلومترًا، تتضمن (206) كيلومترات مرحلة خاصة، فيما تختتم المنافسات يوم السبت بالمرحلة الثانية والأخيرة التي تمتد لمسافة (301) كيلومتر، تتضمن (91) كيلومترًا مرحلة خاصة.
فيما يلي ترتيب العشرة الأوائل في الترتيب العام قبل انطلاق رالي باها جدة تويوتا:
1 – يزيد الراجحي، ألتيمت بي، (78) نقطة.
2 – دانية عقيل، ألتيمت بي، (60) نقطة.
3 – التشيكي ميروسلاف زابليتال، ألتيمت، (38) نقطة.
4 – الأرجنتيني خوان كروز ياكوبيني، ألتيمت بي، (33) نقطة.
5 – صالح السيف، تشالنجر، (29) نقطة.
6 – فهد الفهاد، تشالنجر، (21) نقطة.
7 – القطري خليفة العطية، تشالنجر، (19) نقطة.
8 – القطري أحمد الكواري، تشالنجر، (15) نقطة.
9 – فارس الشمري، ألتيمت، (13) نقطة.
10 – حمزة باخشب، تشالنجر، (11) نقطة.
