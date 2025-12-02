انعقاد اجتماع الطاولة المستديرة للأعمال السعودي – الهولندي بهدف تعزيز الشراكة التجارية والاقتصادية بين البلدين

البلاد (الرياض)
عُقد اجتماع الطاولة المستديرة للأعمال بين المملكة العربية السعودية ومملكة هولندا، في العاصمة الرياض، برئاسة وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجيـة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومعالي وزيرة التجارة الخارجية والتنمية الهولندية أوكيه دي فريس، بمشاركة عددٍ من الجهات الحكومية والخاصة في المملكة.
ويهدف الاجتماع إلى تعزيز الشراكة التجارية والاستثمارية بين المملكة العربية السعودية ومملكة هولندا، واستكشاف فرص الاستثمار ومحفزاتها في المملكة، واستعراض الفرص المحتملة والمرتبطة باستضافة المملكة لكأس العالم 2034م، والتعريف بالتشريعات اللازمة للتجارة والاستثمار في السوق السعودي، بما يعزز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.
شارك في الاجتماع كلٌ من وزارة الطاقة، ووزارة الاستثمار، ووزارة الرياضة، ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، والهيئة العامة لاستضافة كأس العالم 2034، والهيئة العامة للموانئ، وعددًا من الرؤساء التنفيذيين للشركات الهولندية.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة (2020 – 2024م) حوالي (36) مليار دولار، بمعدل نمو (3.73%)، إذ جاءت المنتجات الكيماوية العضوية، والشحوم والدهون والزيوت الحيوانية أو النباتية كأبرز السلع السعودية المُصدَّرة، فيما جاءت المنتجات المعدنية، والمراجل والآلات والأجهزة والأدوات الآلية كأبرز السلع الهولندية المستوردة.