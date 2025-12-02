انطلاق أعمال الجمعية العامة الـ15 للمنظمة العربية “الأرابوساي” برئاسة المملكة

البلاد (جدة)
انطلقت بجدة اليوم أعمالُ الجمعية العامة الخامسة عشرة للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة “الأرابوساي”، برئاسة المملكة العربية السعودية، التي تتولى ممثلةً بالديوان العام للمحاسبة، رئاسة المنظمة في دورتها الحالية، بحضور ومشاركة معالي رؤساء الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة الأعضاء في المنظمة، وعدد من رؤساء الأجهزة النظيرة الأعضاء في المنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة.
وافتتحت أعمال الجمعية العامة -التي ستستمر حتى الخميس المقبل- بكلمة رئيس الديوان العام للمحاسبة رئيس المنظمة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، أشار فيها إلى الحراك العالمي المتسارع في المجالات الاقتصادية والتقنية وغيرها، مما يتطلب من الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة في الدول العربية مواكبة هذه التطورات والمتغيرات من خلال التقييم المستمر لمنهجيات العمل، وتوظيف جميع التقنيات والممكنات اللازمة لتعزيز دورها وتأدية مهامها وفق أعلى مستويات الكفاءة والفاعلية.
ونوّه بأهمية هذه الاجتماعات في تعزيز العمل المشترك بين الأجهزة النظيرة في الدول العربية بما يُسهم في تطوير أعمال المنظمة العربية “الأرابوساي”، وتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية بين الهيئات والمنظمات النظيرة، ويدعم فاعلية الأداء الحكومي وتحسين إدارة المالية العامة في الدول العربية.
وبيّن أن المملكة عملت في خضم التحول العالمي وفق رؤية المملكة 2030 على توفير جميع الممكنات اللازمة لتحقيق أعلى مستويات الشفافية والحوكمة الرشيدة في جميع القطاعات، لتكون رائدة في تحسين كفاءة الأداء وتطبيق الممارسات السليمة، مؤكدًا استعداد الديوان العام للمحاسبة لتبادل الخبرات ونقل المعرفة وأفضل الممارسات الدولية التي اكتسبها في رحلة التحول، إيمانًا منه بأهمية تضافر الجهود الإقليمية لتحقيق الأهداف الإستراتيجية المشتركة لمنظمة “الأرابوساي”.
وتناولت الجمعية العامة في يومها الأول عددًا من الموضوعات والتقارير المدرجة على جدول أعمالها والتصويت حيالها، أبرزها تقرير رئيس المجلس التنفيذي الذي قدّمه رئيس الديوان العام للمحاسبة عن أنشطة المنظمة ومتابعة الخطة الإستراتيجية وبرامج العمل منذ الدورة السابقة للجمعية العامة، وتقرير الأمانة العامة للمنظمة، واستعراض المخطط الإستراتيجي للمنظمة للفترة (2023 – 2028م)، وإقرار برامج عمل المنظمة.
وجرى التصويت على انتخاب الأعضاء الذين سينضمون للمجلس التنفيذي في تشكيله الجديد ابتداءً من الاجتماع السبعين للمجلس الذي سيُعقد عقب اختتام الجمعية العامة، إذ يُنتظر أن تُختتم أعمال هذه الدورة من الجمعية بجملة من التوصيات والقرارات التي من شأنها أن تدعم العمل المشترك بين الأجهزة الأعضاء بالمنظمة، وتعزز كفاءة أداء تلك الأجهزة في تنفيذ أعمال المراجعة المناطة بها.
وفي سياقٍ متصل، تُعقد يوم غدٍ الندوة الفنية المصاحبة للجمعية العامة التي ستستعرض تجارب الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة في مجال بناء القدرات، وتُناقش التوجهات الإستراتيجية لبناء قدرات منسوبي الأجهزة العليا للرقابة المالية في الدول العربية، وقياس الأثر من البرامج التدريبية، وذلك من خلال الأوراق العلمية التي سيُقدِّمها عدد من الخبراء المتحدثين في الجلسات الحوارية للندوة.
وتُعد الجمعية العامة للمنظمة العربية “الأرابوساي” أكبر حدث يجمع قادة الأجهزة العليا للرقابة المالية في جميع الدول العربية؛ بما يعكس الدور البارز لمنظمة “الأرابوساي” في دعم العمل العربي المشترك، ورسم التوجهات التي تدعم جهود الدول الأعضاء نحو تحقيق أهدافها المشتركة.