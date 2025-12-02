التعادل يحسم مواجهة مصر والكويت في كأس العرب

البلاد (جدة)

حسم التعادل الإيجابي لقاء منتخب مصر مع المنتخب الكويتي، بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى بدور المجموعات من بطولة كأس العرب المقامة في قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر الجاري.

افتتح التسجيل المنتخب الكويتي في الدقيقة 64 عن طريق فهد الهاجري، وتعادل المنتخب المصري عن طريق محمد مجدي أفشة من ضربة جزاء في الدقيقة 87 من زمن اللقاء.

وأهدر منتخب مصر التقدم بإضاعة الهدف الأول من ضربة جزاء تحصل عليها إسلام عيسي في الدقيقة 36 من زمن المباراة، وفشل عمرو السولية في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 38 واضعًا الكرة بجوار القائم.

كما تحصل منتخب مصر على ضربة جزاء ثانية، في الدقيقة 83 من زمن المباراة، وأشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء لحارس مرمى الكويت، وترجمها أفشة لهدف التعادل.

مجموعة منتخب مصر

ويقع المنتخبان في المجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب، التي تضم أيضًا منتخبي الأردن والإمارات.