هيئة «الشورى» تحيل 18 موضوعاً لجلسة المجلس

البلاد (الرياض)

عقدت الهيئة العامة لمجلس الشورى، أمس (الأحد)، اجتماعها السابع ضمن أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، في مقر المجلس بالرياض، بحضور نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السُّلمي، مساعد رئيس المجلس الدكتورة حنان الأحمدي، والأمين العام للمجلس محمد المطيري، إلى جانب رؤساء اللجان المتخصصة.

واستعرضت الهيئة الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، وأقرت إحالة ثمانية عشر موضوعًا إلى جدول أعمال جلسات المجلس المقبلة، شملت عددًا من مشروعات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع دول شقيقة وصديقة، إضافة إلى عدد من التقارير السنوية المتعلقة بأداء الأجهزة الحكومية، ومشروعات أنظمة تمهيدًا لعرضها تحت قبة المجلس. وتُعدّ الهيئة العامة، وفقًا للائحة الداخلية وقواعد عمل المجلس وإجراءاته، الجهة المختصة بوضع الخطة العامة للمجلس ولجانه، وضمان اكتمال الجوانب الإجرائية لتقارير اللجان، إلى جانب إعداد جدول أعمال الجلسات، وما يتصل بذلك من مهام تنظيمية نصّت عليها قواعد وإجراءات عمل المجلس.