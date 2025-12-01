نائب أمير مكة يستعرض آخر ترتيبات موسم الحج

البلاد (جدة)

رأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة نائب رئيس اللجنة الدائمة للحج والعمرة، في مقر الإمارة بجدة، اجتماعًا عبر الاتصال المرئي مع الجهات المعنية بجاهزية منظومة الحج من إجراءات ومشاريع وخدمات، لاستعراض آخر المستجدات حيال ترتيبات وخطط الجهات لحج عام 1447هـ.

وتخلل الاجتماع الاطلاع على آخر المستجدات الخاصة بحالة مؤشرات رفع الجاهزية ومخرجات ورش العمل التي جرى عقدها في هذا الخصوص والهادفة إلى تعزيز الاستعداد المبكر لحج هذا العام. كما استقبل الأمير سعود بن مشعل في مقر الإمارة بجدة، مدير عام فرع وزارة السياحة بمكة المكرمة، مروان السليماني. واستمع سموه إلى شرح عن أعمال وخطط وإستراتيجية الفرع الرامية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في الجانب السياحي، إلى جانب دوره في تصريح وتأهيل ومراقبة مرافق الضيافة والأنشطة السياحية وخطط الاستعداد لموسم حج العام الحالي.