منتخب سوريا يتغلب على نظيره التونسي في كأس العرب

البلاد (جدة)

حقق منتخب سوريا الفوز على نظيره التونسي بنتيجة هدف دون رد، فى المباراة الافتتاحية من بطولة كأس العرب، التي تقام فى قطر، حتى الثامن عشر من ديسمبر الجاري، بمشاركة 16 منتخباً منها 10 منتخبات من قارة أسيا و6 من أفريقيا. أحرز الهدف الوحيد للمنتخب السوري النجم عمر خريبين في الدقيقة 48 من ركلة حرة مباشرة نفذها بشكل رائع داخل المرمى.

وانطلقت اليوم فعاليات النسخة الجديدة من بطولة كأس العرب وسط ترقب جماهيري كبير، حيث تقام مباراتان تحملان أهمية خاصة للمنتخبات المشاركة.

أما القمة المنتظرة، فتنطلق في الساعة 7:30 مساءً عندما يصطدم منتخب قطر صاحب الأرض والجمهور بمنتخب فلسطين، في مواجهة استثنائية وديربي عربي له طابع خاص.

