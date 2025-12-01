معسكر الابتكار الإعلامي “Saudi MIB”.. مسارات مبتكرة وشراكات إستراتيجية

البلاد (الرياض)
يقدّم المنتدى السعودي للإعلام 2026، النسخة الثانية من معسكر الابتكار الإعلامي “Saudi MIB”، وشركة PCG بوصفها شريكة للإبداع، وذلك في إطار تعزيز التكامل بين القطاع الإعلامي والتقنيات الحديثة، في خطوة تعكس تسارع التحول في المشهد الإعلامي السعودي.
يأتي المعسكر ضمن مبادرات المنتدى كونه إحدى حاضنات ومسرعات الأعمال الإعلامية؛ الهادفة إلى تمكين المواهب، وصناعة مشاريع إعلامية نوعية تعتمد على التوجيه والتطبيق العملي.
وتتولى PCG بصفتها شريك الإبداع تنسيق عمليات المعسكر وتنظيم برامجه؛ بما يضمن تقديم نموذج تدريبي فعّال يُترجم أهداف المعسكر في دعم الابتكار.
وتنطلق النسخة المقبلة بثلاثة مسارات متقدمة تشمل: الصحافة المعززة بالذكاء الاصطناعي، وصناعة المحتوى الذكي، والمذيع الافتراضي الذكي، مع فتح باب المشاركات الدولية، بما يعكس التوجه العالمي للصناعة الإعلامية وتقاطعاتها المتسارعة مع الذكاء الاصطناعي.
ويُتوقّع أن يشكّل المعسكر محطة تجمع المبدعين والخبراء من داخل المملكة وخارجها، بما يسهم في بناء شراكات إبداعية وصناعة حلول إعلامية مستقبلية أكثر ابتكارًا وكفاءة.
