كأس العر ب| منتخب فلسطين يقتنص فوزًا قاتلًا أمام نظيره القطري

البلاد (جدة)
حقق منتخب فلسطين فوزًا تاريخيًا على نظيره القطري بهدف وحيد، في افتتاح مشواره ببطولة كأس العرب فيفا 2025، وذلك في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم في الدوحة.
جاء الهدف في الدقيقة 90+4، بعد كرة أحرزها سلطان البريك، مدافع قطر، عن طريق الخطأ في مرماه.
شهدت المباراة سيطرة نسبية من المنتخب القطري في معظم فترات اللعب، مع اعتماد فلسطيني على الهجمات المرتدة السريعة.
وعلى الرغم من الفرص العديدة التي أتيحت للمنتخب القطري، إلا أن التنظيم الدفاعي والانضباط التكتيكي للفريق الفلسطيني حالا دون تحقيق التعادل، قبل أن يحسم هدف النيران الصديقة المباراة لصالح الضيوف.
بهذا الفوز، رفع منتخب فلسطين رصيده إلى 3 نقاط في صدارة جدول ترتيب المجموعة «A»، بينما توقف رصيد المنتخب القطري عند صفر نقاط في المركز الثالث.
وتقاسم منتخب فلسطين صدارة المجموعة مع نظيره السوري الذي فاز بدوره على تونس في وقت سابق أمس0/1؛ ليصبح المنافس الأقوى على صدارة المجموعة.
وتستأنف مباريات المجموعة يوم الخميس 4 ديسمبر، حيث يلتقي المنتخب الفلسطيني مع منتخب تونس الباحث عن التعويض، في حين سيواجه المنتخب القطري منتخب سوريا في مواجهة صعبة لتعويض البداية المتعثرة ومحاولة استعادة توازنه المجموعة.
إثارة الثواني الأخيرة.. منتخب فلسطين يفوز على منتخب قطر بهدف دون رد في دور المجموعات بكأس العرب 🇵🇸✅#قطر_فلسطين#كأس_العرب pic.twitter.com/UFiLyGBEmt
— ADSportsTV (@ADSportsTV) December 1, 2025