غارة أمريكية تقتل أبرز قادة القاعدة باليمن

البلاد (مأرب)

قُتل قيادي بارز في تنظيم القاعدة باليمن في غارة أميركية نفذتها طائرة مسيّرة في محافظة مأرب، في أحدث استهداف ضمن سلسلة عمليات نوعية تشنها القوات الأمريكية ضد التنظيم في المناطق الشرقية والجنوبية من البلاد.

ووفق مصادر محلية، فإن الطائرة المسيرة استهدفت عنصرين من التنظيم كانا يستقلان دراجة نارية في منطقة الحصون شرق مأرب، ما أدى إلى مقتلهما على الفور واحتراق الدراجة بشكل كامل. وأكد شهود عيان أن الغارة وقعت في مديرية الوادي، وهي من المناطق التي ينشط فيها عناصر القاعدة منذ سنوات.

وكشف الصحافي والباحث المتخصص في شؤون القاعدة محمد بن فيصل، عبر منشور في منصة “إكس”، هوية القتيلين نقلاً عن مصدر أمني، مؤكداً أن الغارة أسفرت عن مقتل المسؤول العسكري للتنظيم في اليمن منير بجلي الأهدل، المعروف بلقب “أبي الهيجاء الحديدي”، إضافة إلى مرافقه. ويُعد الأهدل واحداً من أبرز القادة الميدانيين للقاعدة، وتولى سابقاً مهام قيادية في عدة محافظات؛ بينها البيضاء وإب وشبوة وأبين ولحج، كما ارتبط اسمه بالعديد من العمليات الإرهابية خلال السنوات الماضية.

وتداول ناشطون صوراً للدراجة النارية التي كان يستقلها الأهدل بعد استهدافها، إلى جانب صور تظهر جثماني القتيلين في موقع الهجوم. ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من الحكومة اليمنية أو السلطات الأمنية بشأن العملية.

وتأتي الغارة في سياق عمليات متواصلة تنفذها الطائرات الأمريكية من دون طيار منذ سنوات، مستهدفة قيادات وعناصر التنظيم في محافظة مأرب والمحافظات المجاورة، بهدف الحد من نشاط القاعدة وإضعاف قدراتها القتالية في ظل حالة الاضطراب الأمني التي تشهدها البلاد.