رسميًا.. عبدالعزيز المالك رئيسًا مكلفًا لنادي الشباب

البلاد (جدة)

أصدرت وزارة الرياضة، مساء اليوم الاثنين، قرارًا بإنهاء تكليف مجلس إدارة نادي الشباب برئاسة خليف بن عبدالله الهويشان، استنادًا على الفقرة 100 من المادة 95 من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية.

وتقرر تكليف مجلس إدارة مؤقت لنادي الشباب برئاسة عبدالعزيز بن فهد المالك، وعضوية نواف بن فهد البسام نائبًا، والأستاذ طلال بن محمد الرميان وسعود بن منصور المالك، وبدر بن محمد الخميس، على أن يكون مدة المجلس حتى انتخاب مجلس إدارة جديد.

ويحتل فريق الشباب المركز الثالث عشر في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 7 نقاط، بعد مرور 9 جولات.