الإقتصاد

انطلاق منتدى الاستثمار والأعمال «السعودي – الروسي» 2025 بحضور كبار المسؤولين

صحيفة البلادaccess_time11 / جُمادى اﻵخرة / 1447 هـ       1 ديسمبر 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (الرياض)

انطلق اليوم في الرياض، منتدى الاستثمار والأعمال السعودي–الروسي 2025، تعزيزًا للتعاون الاقتصادي بين المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية، بتنظيم مشترك بين وزارتي الطاقة والاستثمار.

حضر المنتدى الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة ورئيس الجانب السعودي في اللجنة السعودية–الروسية المشتركة، وألكسندر نوفاك، نائب رئيس وزراء روسيا ورئيس الجانب الروسي في اللجنة، إلى جانب الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية.

ويهدف المنتدى إلى تعزيز أطر التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وتوسيع مجالات الشراكة في مختلف القطاعات، بما يسهم في دعم رؤية المملكة 2030 وتعزيز التبادل التجاري والاستثماري مع روسيا الاتحادية.

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *