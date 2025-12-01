انطلاق منتدى الاستثمار والأعمال «السعودي – الروسي» 2025 بحضور كبار المسؤولين

البلاد (الرياض) انطلق اليوم في الرياض، منتدى الاستثمار والأعمال السعودي–الروسي 2025، تعزيزًا للتعاون الاقتصادي بين المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية، بتنظيم مشترك بين وزارتي الطاقة والاستثمار.

حضر المنتدى الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة ورئيس الجانب السعودي في اللجنة السعودية–الروسية المشتركة، وألكسندر نوفاك، نائب رئيس وزراء روسيا ورئيس الجانب الروسي في اللجنة، إلى جانب الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية.