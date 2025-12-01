الرياضة

 انطلاق دوري البادل في الرياض بمنافسات حامية

صحيفة البلادaccess_time11 / جُمادى اﻵخرة / 1447 هـ       1 ديسمبر 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

هاني البشر (الرياض)
انطلقت اليوم منافسات دوري البادل 2025 في نسخته الأولى، الذي يستمر حتى 6 ديسمبر القادم، بمشاركة 26 نادياً يتنافسون في أجواء مليئة بالحماس والإثارة على ملاعب بادل رش في بوليفارد رياض سيتي .

ويشارك في البطولة 16 فريقاً للرجال و10 فرق للسيدات ، بمعدل 15 لاعبًا لكل فريق، حيث تُقام المواجهات على 6 ملاعب جهزت لاستضافة الحدث بما يضمن تجربة تنافسية متكاملة للمشاركين والجمهور .

وتنطلق البطولة بنظام دور المجموعات خلال الأيام الثلاثة الأولى، على أن تُخصص الأيام الثلاثة الأخيرة للأدوار النهائية، فيما تُختتم المنافسات يوم السبت 6 ديسمبر بحفل تتويج الأبطال وسط حضور جماهيري متوقع وتغطية إعلامية واسعة.

يأتي دوري البادل 2025 تأكيداً على التطور المستمر لرياضة البادل في المملكة، وتعزيزاً لحضورها ضمن البطولات النوعية التي تجمع نخبة اللاعبين واللاعبات في أجواء رياضية مميزة.

 

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *