اليوم.. انطلاق منافسات كأس العرب FIFA قطر 2025 بمشاركة 16 منتخبًا

وسيُقام حفل الافتتاح عند الساعة الخامسة والنصف مساءً على إستاد البيت، يعقبه لقاء الافتتاح الذي يجمع المنتخبين القطري والفلسطيني ضمن منافسات المجموعة الأولى، التي تشهد كذلك مواجهة المنتخبين التونسي والسوري في اليوم ذاته. وتخوض المنتخبات في كل مجموعة دوريًا من مرحلة واحدة، بحيث يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى الأدوار الإقصائية (ربع النهائي ثم نصف النهائي)، وصولًا إلى المباراة النهائية المقرر إقامتها يوم 18 ديسمبر 2025. ويعد المنتخب العراقي أكثر المنتخبات تتويجًا باللقب منذ انطلاقتها عام 1963, بواقع (4) ألقاب في نسخ أعوام (1964 و1966 و1985 و1988)، بينما نال المنتخب السعودي اللقب مرتين في نسختي (1998 و2002)، وفاز باللقب لمرة واحدة منتخبات تونس 1963, ومصر 1992, والمغرب 2012, والجزائر حامل الكأس في النسخة السابقة العاشرة التي استضافتها قطر عام 2021، وتعود بدايات البطولات العربية إلى عام 1963 عندما استضافت العاصمة اللبنانية بيروت النسخة الأولى بمشاركة خمسة منتخبات هي: لبنان, سوريا, تونس, الكويت, الأردن، وتوج المنتخب التونسي بلقبها. واستضافت الكويت النسخة الثانية عام 1964 بمشاركة خمسة منتخبات هي: الكويت, العراق, لبنان, الأردن, ليبيا، وتوج المنتخب العراقي بلقبها، ليكرر إحراز اللقب في النسخة الثالثة التي استضافها عام 1966 بمشاركة تسعة منتخبات هي: العراق, لبنان, الأردن, الكويت, البحرين, سوريا, اليمن, ليبيا, فلسطين. ثم عاد المنتخب العراقي ليحقق لقبه الثالث في النسخة الرابعة التي استضافتها المملكة بمدينة الطائف عام 1985 بمشاركة ستة منتخبات هي: السعودية, قطر, الأردن, البحرين, العراق, موريتانيا. وتواصلت منافسات البطولة في نسخها اللاحقة, حيث أقيمت النسخة الخامسة عام 1988 في العاصمة الأردنية عمّان بمشاركة عشرة منتخبات هي: الأردن, سوريا, الجزائر, الكويت, البحرين, العراق, مصر, السعودية, لبنان, تونس، وتوج المنتخب العراقي باللقب، فيما حل المنتخب السوري وصيفًا. وفي النسخة السادسة التي أقيمت في مدينة حلب السورية عام 1992 بمشاركة ستة منتخبات