المنتخب السعودي يتوج ببطولة العالم لكمال الأجسام

البلاد (الخبر)
حقق المنتخب السعودي لكمال الأجسام إنجازًا استثنائيًا بعد حصوله على المركز الأول عالميًا في بطولة العالم لكمال الأجسام التي استضافتها مدينة الخبر؛ ليؤكد حضوره القوي وتصدره قائمة المنتخبات المشاركة، عقب نجاحه في حصد (51) ميدالية في مختلف الفئات.
وأظهر لاعبو الأخضر مستوى كبيرًا من الجاهزية والانضباط خلال منافسات البطولة، مما مكّنهم من تحقيق نتائج مبهرة أمام نخبة من أقوى لاعبي العالم، وسط مشاركة (88) دولة من مختلف القارات.
وحصاد المنتخب السعودي في البطولة: (3) ميداليات أوفرول (تفوق اللاعب وتوّج باللقب بطل الأبطال)، و(11) ميدالية ذهبية، و(6) ميداليات فضية، و(8) ميداليات برونزية، و(11) مركزًا رابعًا، و(5) مراكز خامس، و(7) مراكز سادس.
وأكد رئيس الاتحاد السعودي لكمال الأجسام أيمن الراشد، أن تحقيق المركز الأول عالميًا لم يكن صدفة، بل جاء نتيجة للدعم السخي من القيادة الرشيدة، والجهود الكبيرة المبذولة في تأهيل اللاعبين وتطوير اللعبة.
وقال الراشد: “نفخر بما قدمه أبطال المنتخب في بطولة العالم، فنتائجهم جاءت ثمرة جهد طويل وعمل جماعي بين الأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين، مؤكدًا أن هذا التتويج العالمي يعكس المكانة التي وصلت إليها رياضة كمال الأجسام في المملكة، ويحفزنا لمواصلة العمل من أجل تحقيق إنجازات أكبر في المستقبل”.
وأضاف أن الاتحاد ملتزم بمواصلة تطوير اللعبة، وصناعة جيل جديد من الأبطال القادرين على تمثيل المملكة بأفضل صورة في المحافل الدولية.
ويعكس هذا التتويج بالمركز الأول عالميًا حجمَ الاهتمام الكبير الذي توليه المملكة لتطوير الرياضة، والاستثمار في إعداد الكوادر واللاعبين، مما مكّن المنتخب السعودي من تحقيق أحد أبرز إنجازاته على المستوى الدولي.
ويؤكد هذا الإنجاز أن رياضة كمال الأجسام في المملكة تعيش مرحلة ذهبية، فيما يواصل أبطال السعودية إلهام الجيل الجديد وإثبات أن الطموح السعودي لا حدود له.