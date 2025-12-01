“المربع الجديد” يعزز التعاون الاستثماري بين السعودية واليابان في قمة الأولوية – آسيا بطوكيو

البلاد (طوكيو)
اختتمت شركة تطوير المربع الجديد -إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة-، مشاركتها في قمة الأولوية – آسيا “FII PRIORITY Asia 2025” التي تنظمها مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، وانعقدت في العاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة 30 نوفمبر حتى 1 ديسمبر تحت شعار “آسيا الجديدة”، التي ركزت على الدور الاقتصادي المتسارع للمنطقة.
وجاءت مشاركة المربع الجديد لدعم الشراكة السعودية المتنامية مع اليابان في مجال الاستثمار، موسعةً بذلك فرص التعاون في مجالات تطوير المدن المستقبلية، وشهدت القمة نخبة من القادة والخبراء وصناع القرار من مختلف دول آسيا والعالم، وجمعت الجهات الحكومية ورواد الاستثمار للبحث في مستقبل المدن والاستدامة، والبنية التحتية والابتكار الحضري.
وتحدث الرئيس التنفيذي للمربع الجديد مايكل دايك، في الجلسة الرئيسة للقمة تحت عنوان “ما الذي يحدد الوجهة الكبرى المقبلة؟”، إلى جانب عددٍ من القادة، وتناول فيها رؤية المربع الجديد لمستقبل داون تاون الرياض، من خلال التصميم المستدام، والبنية التحتية المتقدمة، والابتكار الذي يركز على الإنسان.
وأكد أهمية القمة، مبينًا أن طوكيو تمثل جسرًا مهمًا بين المملكة ونظام الابتكار الآسيوي، وتعد فرصة استثنائية لاستعراض طموح الشركة في بناء دوان تاون الرياض المستقبلي، وتعزيز الشراكات مع مجتمع الأعمال والابتكار الياباني، حيث تتميز الشركات اليابانية بالدقة والنهج المتفرد في التصميم والهندسة، ويعكس ذلك التزام المربع الجديد بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، لدعم رؤيته بإنشاء وجهة حضرية عالمية تجمع بين التقنية والثقافة، والاستدامة.
وجاءت مشاركة المربع الجديد في “قمة الأولوية – آسيا” لتؤكد على دوره المحوري في تشكيل ملامح الجيل القادم من المدن المستقبلية, كما عكست اللقاءات التي أجراها وفد الشركة، مع نخبة من المستثمرين اليابانيين وقادة الابتكار، الزخم المتزايد الذي تحظى به الوجهة، وأبرزت مكانتها كمحفز رئيس في مسار التحول الحضري الذي تشهده العاصمة الرياض، بما يتماشى مع مستهدفات المملكة نحو الريادة العالمية في الاستدامة، والاقتصاد الأخضر، وجودة الحياة، ويواصل المشروع تقدمه بخطى متسارعة، حيث تم حتى الآن نقل أكثر من 15 مليون متر مكعب من التربة، وتركيب ما يزيد على 1200 دعامة أساسية في منطقة المكعب، مع تواجد آلاف العمال في موقع الإنشاءت.