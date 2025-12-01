الإقتصاد

اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني بين المملكة وروسيا تعقد دورتها التاسعة في الرياض

11 / جُمادى اﻵخرة / 1447 هـ       1 ديسمبر 2025

 

البلاد (الرياض)
برئاسة كلٍ من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، ونائب رئيس الوزراء في روسيا الاتحادية ألكسندر نوفاك، عقدت اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني بين المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية، دورتها التاسعة بتاريخ 10 جمادى الآخرة 1447هـ، والموافق 1 ديسمبر 2025 في مدينة الرياض.
وقد ناقشت اللجنة الموضوعات المُدرجة على جدول أعمالها، التي تهدف إلى تنمية وتعزيز التعاون بين المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية، في عددٍ من المجالات الحيوية، التي من أهمها مجالات الطاقة، والتجارة والاقتصاد والاستثمار، والفضاء، والصناعة والثروة المعدنية، والصحة، والتعليم، والإعلام، والثقافة، والرياضة، والسياحة، والنقل، والإسكان، والزراعة، وغيرها.
وأعرب الجانبان عن تقديرهما للتطور المستمر في التعاون بين البلدين في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، ورحّبا برغبة البلدين في تعزيز شراكتهما بما يسهم في تنمية الاقتصاد في البلدين، مشيرين على وجه الخصوص إلى نجاح منتدى الاستثمار والأعمال السعودي-الروسي واجتماع مجلس الأعمال السعودي-الروسي اللذين عُقدا على هامش أعمال الدورة التاسعة للجنة.
