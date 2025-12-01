الأخضر يختتم استعداده لمواجهة عمان في كأس العرب

البلاد (جدة)

اختتم المنتخب الوطني مساء اليوم الاثنين تحضيراته لمواجهة منتخب عُمان، في المباراة التي ستقام مساء غدٍ الثلاثاء على ملعب المدينة التعليمية، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس العرب FIFA قطر 2025™.

وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية على ملاعب التدريب في QWSC، تحت إشراف المدير الفني إيرڤي رينارد؛ حيث بدأت الحصة التدريبية بمران الإحماء، أعقبه العمل على مران في مربعات تكتيكية، ثم مران تكتيكي، قبل أن تختتم الحصة بمناورة على نصف مساحة الملعب.

يُذكر أن المنتخب الوطني يأتي في المجموعة الثانية ضمن بطولة كأس العرب FIFA قطر 2025™، إلى جانب منتخبات المغرب، وعُمان، وجزر القمر.