اختتام فعاليات النسخة الثانية من سباق البحر الأحمر للمراكب الشراعية

البلاد (تبوك)
اختتمت “البحر الأحمر الدولية”، فعاليات النسخة الثانية من “سباق البحر الأحمر للمراكب الشراعية”، عقب يومين حافلين بالمنافسات التراثية والأجواء الكرنفالية على شاطئ “تيرتل باي” في وجهة “البحر الأحمر”، وذلك في الحفل الختامي بحضور عدد من قيادات الشركة وشركائها.
وشهدت مياه البحر الأحمر منافسات حماسية بمشاركة 14 مركبًا تراثيًا في السباق الرئيسي، و5 مراكب في فئة الشباب، فيما تنافس في السباق 95 بحّارًا من أبناء المنطقة، مقدمين عروضًا استثنائية أبرزت براعتهم في فنون الإبحار التقليدي، وسط حضور جماهيري وإعلامي واسع يعكس الزخم المتنامي للفعاليات الرياضية في الوجهة.
وتحول شاطئ “تيرتل باي” إلى كرنفال مجتمعي شهد توافد أهالي مناطق البحر الأحمر للاستمتاع بفعاليات متنوعة توزعت في أرجاء المكان، على وقع أهازيج الفرق الفنية الشعبية التي أحيت الموروث الفلكلوري للمنطقة، ورسمت لوحة تمازج فيها حماس المنافسة بعبق التاريخ.
وقال كبير الإداريين والمتحدث الرسمي في “البحر الأحمر الدولية” المهندس أحمد غازي درويش: “نفخر باختتام نسخة استثنائية من هذا السباق الذي بات أيقونة سنوية نحتفي من خلالها بالعلاقة الأزلية التي تربط إنسان هذه المنطقة بالبحر، فشعار “مُد الشراع” ليس مجرد نداء لبدء السباق، بل دعوة لاستلهام موروثنا الثقافي العريق، وتمكين أهالي مناطق البحر الأحمر ليكونوا في قلب حدث يروي للعالم قصصنا الملهمة”.
وأشار إلى أن الحضور الإعلامي الكبير، إلى جانب التفاعل المجتمعي اللافت من العائلات والزوار، يؤكد المكانة التي باتت تحتلها وجهة البحر الأحمر كونها منصة عالمية واعدة للرياضات البحرية، وهو ما يصب مباشرة في دعم مستهدفات السعودية لترسيخ مكانتها على خريطة السياحة والرياضة الدولية.
وفي ختام المنافسات، تُوّج الفائزون بالمراكز الأولى في مختلف الفئات، وكُرّم الشركاء وفرق العمل التي أسهمت في تحويل هذا الحدث إلى مهرجان تراثي متكامل، وجددت “البحر الأحمر الدولية” عزمها على الارتقاء بهذا الحدث سنويًا، ليصبح محطة جذب رئيسية للمهتمين بالرياضات البحرية والثقافة الساحلية.
يُذكر أن وجهة “البحر الأحمر” تواصل ترسيخ مكانتها إحدى أبرز وجهات السياحة المتجددة، حيث استقبلت زوارها منذ عام 2023, وتضم حاليًا منتجعات يخدمها مطار “البحر الأحمر الدولي” الذي يربطها بالعديد من المدن, وتسير الشركة بخطى ثابتة نحو استكمال المرحلة الأولى، التي ستضم عند اكتمالها 50 منتجعًا، ومراسي فاخرة، وملاعب غولف، ومرافق ترفيهية لتشكل وجهة استثنائية للإنسان والطبيعة.
وجاءت نسخة هذا العام تحت شعار “مُد الشراع”، مستلهمة رمزية الشراع في الذاكرة الثقافية للمنطقة، كونها عنوانًا للكفاح والرزق والتواصل الحضاري.