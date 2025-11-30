المحليات

وزير الشؤون الإسلامية ومفتي بوروندي يبحثان التعاون

10 / جُمادى اﻵخرة / 1447 هـ      30 نوفمبر 2025

البلاد (جدة)
استقبل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في مكتبه بجدة، رئيس الجمعية الإسلامية والمفتي العام للجمهورية البوروندية الشيخ نايابا غابو سالم. وبحث الجانبان خلال اللقاء عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها مجالات التعاون في خدمة المسلمين في الجمهورية البوروندية، وسبل دعم البرامج والمناشط الدعوية، وتعزيز جهود نشر منهج الوسطية والاعتدال، بما يسهم في خدمة العمل الإسلامي في بوروندي.

