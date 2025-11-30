نيابةً عن سمو وزير الخارجية.. الرسي يشارك في الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة الخليجية

نيابةً عن صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، شارك وكيل الوزارة للشؤون الدولية المتعددة المشرف العام على وكالة الوزارة للشؤون الدبلوماسية العامة الدكتور عبدالرحمن الرسي، اليوم، في اجتماع الدورة (166) للمجلس الوزاري التحضيري للدورة (46) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك في المنامة عاصمة مملكة البحرين.