نيابةً عن سمو وزير الخارجية.. الرسي يشارك في الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة الخليجية

10 / جُمادى اﻵخرة / 1447 هـ      30 نوفمبر 2025

البلاد (المنامة)

نيابةً عن صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، شارك وكيل الوزارة للشؤون الدولية المتعددة المشرف العام على وكالة الوزارة للشؤون الدبلوماسية العامة الدكتور عبدالرحمن الرسي، اليوم، في اجتماع الدورة (166) للمجلس الوزاري التحضيري للدورة (46) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك في المنامة عاصمة مملكة البحرين.
وجرى خلال الاجتماع، استعراض مسيرة العمل الخليجي المشترك، وسبل تعزيزه وتطويره، ومناقشة آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، كما ناقش الاجتماع مجموعة من التقارير المتعلقة بمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي الصادرة عن القمة الـ(45)، والتحضير للقمة الخليجية في دورتها الـ(46) المزمع عقدها في العاصمة البحرينية المنامة.
حضر الاجتماع، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين نايف السديري، ومدير عام مكتب وكيل الوزارة للشؤون الدولية المتعددة محمد الشهري، ومدير إدارة مجلس التعاون فيصل بن سعيد.
