مركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية بثلاث دول.. تدشين برامج تدريبية للنساء وأسرهن في المكلا

البلاد (عواصم)

دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول حزمة من البرامج التدريبية المخصصة للنساء وأسرهن في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت، وذلك ضمن مشروع إعادة إدماج النساء المفرج عنهن وأسرهن في المجتمع. ويشتمل المشروع على مجموعة متنوعة من الدورات التدريبية، تشمل الصناعات الغذائية، وصناعة البخور والعطور، وصناعة الحلويات، وفنون الكوافير والتجميل، ونقش الحناء، والخياطة والتفصيل، وصيانة الهواتف الذكية، إضافة إلى دورات نوعية في ريادة الأعمال لجميع المتدربات لتمكينهن من إدارة مشاريعهن التجارية بكفاءة واستقلالية، يستفيد منها 72 متدربة.

وأشاد وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية المهندس أمين بارزيق بأهمية هذه المشاريع الإنسانية التي تسهم في تنمية مهارات المستفيدات المهنية ودعم استقرارهن المعيشي، معربًا عن شكره الجزيل للمملكة العربية السعودية ممثلةً بمركز الملك سلمان للإغاثة على ما يقدمه من مساعدات نوعية لبلاده في مختلف القطاعات.

تأتي هذه المبادرة امتدادًا لجهود المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة في تمكين المرأة ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، عبر برامج تنموية تعزز قدراتهن وتسهم في تحسين مستوى معيشتهن وبناء مستقبل أكثر ازدهارًا. من جهة ثانية، وزّع مركز الملك سلمان 550 سلة غذائية في محلية بورتسودان بولاية البحر الأحمر في جمهورية السودان، استفادت منها 550 أسرة، ضمن المرحلة الثالثة من مشروع دعم الأمن الغذائي في السودان للعام 2025م. كما وزّع المركز 1,000 سلة غذائية في مدينة عدادو بولاية غلمدغ في جمهورية الصومال الفيدرالية، استفاد منها 6,000 فرد، ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي للمحتاجين في جمهورية الصومال الفيدرالية.

ووزّع أيضاً 420 سلة غذائية و420 كرتون تمر في مديرية البرز بولاية بلخ في أفغانستان، استفاد منها 420 أسرة، ضمن مشروع الاستجابة الطارئة لمساعدة متضرري الزلزال في شمال أفغانستان.