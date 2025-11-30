الدوري الإنجليزي| ليفربول يستعيد الثقة بثنائية وستهام

البلاد (جدة)

عاد ليفربول من أرض مستضيفه وست هام يونايتد بالفوز 2-0 اليوم الأحد ضمن الجولة 13 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

سجل الهدف الأول، المهاجم السويدي ألكسندر إيساك 60، وأضاف الثاني الهولندي كودي خاكبو 90+2. ولعب وست هام بـ10 لاعبين ابتداء من الدقيقة 84 بعد طرد لاعبه البرازيلي لوكاس باكيتا.

وبات ليفربول في المركز الثامن برصيد 21 نقطة، أما وست هام ففي المركز السابع عشر برصيد 11 نقطة.

بعد غيابه عن فترة ما قبل الموسم بسبب الإصابات ونقص اللياقة البدنية، نجح إيساك في هزّ الشباك في الدوري لأول مرة منذ تسجيله هدفًا مع نيوكاسل يونايتد ضد برايتون في مايو الماضي.

وكانت نهاية صيام اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا عن التهديف لمدة 10 مباريات مع ناديه ومنتخب بلاده بمثابة بصيص أمل لليفربول وسط موسم كئيب.

وكانت الهزيمة المذلة أمام آيندهوفن الهولندي 1-4 في أنفيلد في الجولة الخامسة من مسابقة دوري أبطال أوروبا منتصف الأسبوع الثالثة توالياً لليفربول بفارق ثلاثة أهداف أو أكثر بعد خسارتيه أمام مانشستر سيتي ونوتنغهام فوريست بنتيجة واحدة 0-3 في الدوري.