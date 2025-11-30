الرياضة في نصف نهائي كأس الملك| الأهلي يواجه الهلال.. والخلود يصطدم بالاتحاد

محمد الجليحي (الرياض) أسفرت قرعة الدور نصف النهائي من يطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، عن مواجهة من العيار الثقيل تجمع الأهلي والهلال في كلاسيكو منتظر، بمثابة نهائي مبكر؛ فيما يستضيف فريق الخلود(مفاجأة البطولة) فريق الاتحاد حامل لقب البطولة العام الماضي. وسيكون موعد الدور نصف النهائي يومي 23-24 فبراير 2026 القادم. فيما لم يعلن عن الملعبين اللذين سيحتضنان اللقاءين، وستحدد الملاعب فيما بعد. جدير بالذكر أن فريق الهلال تأهل لنصف النهائي بعد تجاوزه نظيره الفتح بأربعة أهداف مقابل هدف، بينما جاء تأهل الأهلي بعد فوزه على القادسية بالركلات الترجيحية، فيما تجاوز الاتحاد فريق الشباب بأربعة أهداف لهدف. أما الخلود فاستطاع التغلب على نظيره الخليج بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في مباراة قويه شهدت إثارة حتى الدقيقة الأخيرة.