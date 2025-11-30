عززت حضور المملكة في مستقبل الصناعة البحرية.. السعودية تفوز بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية

البلاد (الرياض)

فازت المملكة بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية (IMO) للفترة 2026 – 2027، وذلك بعد حصولها على 142 صوتًا من الدول الأعضاء خلال الانتخابات التي أقيمت في العاصمة البريطانية لندن.

وأوضحت الهيئة العامة للنقل أن هذا الفوز يأتي تتويجًا للدعم الكبير الذي تقدمه القيادة الحكيمة لقطاع النقل البحري، واستمرارًا للمكتسبات، التي تحققت في إطار رؤية المملكة 2030، وعزّزت حضور المملكة قوة مؤثرة في صياغة مستقبل الصناعة البحرية عالميًا.

وأبانت أن المملكة تمتلك مكانة متقدمة في القطاع البحري؛ إذ يحتل الأسطول البحري السعودي المرتبة الأولى إقليميًا، فيما تواصل موانئ المملكة تعزيز تنافسيتها عالميًا؛ إذ استهدفت الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية رفع كفاءة الموانئ، وتسهيل حركة التجارة، وتنمية السياحة البحرية عبر الكروز والنقل الساحلي، مستفيدةً من موقع المملكة الذي يمر عبره 13% من التجارة العالمية في البحر الأحمر.

من جانبه، رفع وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل المهندس صالح الجاسر الشكر للقيادة على دعمها المتواصل لمنظومة النقل، مؤكدًا أن فوز المملكة يعكس ثقة المجتمع الدولي في قدراتها ودورها القيادي داخل المنظمة.

وتُعد المنظمة التابعة للأمم المتحدة، الجهة المعنية بوضع المعايير الدولية لسلامة وأمن النقل البحري، والحد من التلوث الناتج عن السفن، وحماية البيئة البحرية.