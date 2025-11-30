طالبت مجلس الأمن بالتصدي للانتهاكات السافرة.. السعودية ترفض الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا

البلاد (الرياض)

أدانت السعودية الاعتداء السافر الذي قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي على بلدة بيت جن في ريف دمشق، مؤكدة رفضها التام لجميع الانتهاكات الإسرائيلية على الأراضي السورية، ومحاولة زعزعة أمن واستقرار سوريا وشعبها الشقيق.

وقالت وزارة الخارجية” تجدد المملكة مطالبتها للمجتمع الدولي وخاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بالتصدي للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة على سيادة سوريا، والممارسات الإسرائيلية الإجرامية بحق السكان في القرى والمناطق الحدودية السورية، مطالبةً بتطبيق جميع القرارات والقوانين الدولية ذات الصلة؛ بما يكفل سيادة ووحدة وأمن سوريا وشعبها الشقيق”.

من جهته، حذر وزير الخارجية والمغتربين السوري، أسعد حسن الشيباني، المجتمع الدولي من الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، معتبرًا أن ما جرى في بيت جن يمثل سلوكًا عدوانيًا واضحًا، داعيًا لاتخاذ موقف حازم لوقف هذه الانتهاكات، ومؤكدًا حرص سوريا على عودة أبنائها والالتزام باتفاق فض الاشتباك لعام 1974. كما شدد خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الدنماركي على أن هذا العدوان يشكل أحد أخطر التحديات الأمنية، وأن الدولة لن تسمح للاحتلال بفرض أي أمر واقع يمس سيادتها.

فيما أكد وزير الإعلام السوري، حمزة المصطفى، أن لا سلام مع إسرائيل إلا بعد انسحابها الكامل إلى حدود الثامن من ديسمبر، مشيرًا إلى أهداف رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو وراء التصعيد العسكري، ومحاولات استدراج دمشق إلى مواجهة عسكرية، وأن الدولة تتعامل مع التهديدات بحزم ومسؤولية.

أسفر القصف الإسرائيلي على بيت جن عن مقتل 13 شخصًا؛ بينهم نساء وأطفال، وإصابة آخرين، مع نزوح عدد كبير من السكان، وترافق ذلك مع تحركات عسكرية في ريف القنيطرة وحوض اليرموك، ومنع المدنيين من العودة إلى قراهم، في حين أعلنت السلطات السورية جاهزية المستشفيات لاستقبال الجرحى، وشهدت المدن مظاهرات شعبية احتجاجية على الغارات والاعتداءات الإسرائيلية.