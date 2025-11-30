شكلت رافداً لفتح آفاق واسعة ..«الموارد»: أنماط العمل الحديثة تعزز تمكين المرأة السعودية

البلاد (الرياض)

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن أنماط العمل الحديثة مثل”العمل عن بُعد، والعمل المرن، والعمل الحر”، أصبحت رافدًا رئيسيًا في دعم وتمكين المرأة السعودية، وتعزيز مشاركتها الاقتصادية في سوق العمل، وذلك ضِمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأوضحت الوزارة أن هذه الأنماط شكَّلت رافدًا رئيسيًا لفتح آفاق واسعة، وإيجاد فرص جديدة ومرنة تدعم المرأة في تحقيق التوازن بين الحياة الأسرية ومسيرتها المهنية.

وأبانت أن مشاركة السعوديات اقتصاديًا فوق سن 15 بلغت 34.5% في الربع الثاني من 2025، فيما ارتفعت حصة المرأة في سوق العمل إلى 35.3%، وارتفعت نسبة شغلها المناصب الإدارية المتوسطة والعليا إلى 43.7%، مبينة أن هذه الإنجازات قفزة تاريخية في مشاركة المرأة السعودية مقارنة بالسنوات الماضية.

وأشارت إلى أن برامجها، مثل “قرة” و”وصول”، أسهمت في تعزيز استقرار المرأة العاملة ورفع معدلات استمرارها في سوق العمل، إلى جانب نمو العقود المرنة والعمل عن بُعد والعمل الحر خلال الأعوام الماضية، بما يرسخ دور المرأة كعنصر فاعل في التنمية الوطنية، ويسهم في خلق فرص مرنة وزيادة استدامة المرأة في سوق العمل.

يُشار إلى أن الوزارة تسعى من خلال هذه الجهود إلى توفير بيئة عمل جاذبة ومستدامة تدعم المرأة وتُسهم في تعزيز إسهامها في الناتج المحلي، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في مجال تمكين المرأة.