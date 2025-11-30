سلطان بن سلمان: إنجاز يعكس طموح المملكة في قيادة القطاع.. نادي الطيران السعودي يحطم رقماً قياسياً عالياً بـ«غينيس»

البلاد (الرياض)

حقق نادي الطيران السعودي إنجازًا عالميًا جديدًا خلال معرض الطيران العام 2025 “ساند آند فن”؛ حيث تمكن من كسر رقم قياسي عالمي في موسوعة غينيس للأرقام القياسية بعنوان:”أكثر عدد من الألعاب النارية التي تُطلق أثناء التعليق من طائرة هليكوبتر”. وجرت المحاولة الناجحة في مطار الثمامة بالرياض، وأسست معيارًا عالميًا للابتكار والترفيه الجوي.

وقال صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، مؤسس ورئيس مجلس إدارة نادي الطيران السعودي:” هذا الإنجاز يعكس طموح المملكة في قيادة قطاع الطيران العام عالميًا، ويؤكد التزامنا بجعل معرض (ساند آند فن) منصة رائدة للابتكار، وتطوير المواهب والترفيه الاستثنائي، بما يدعم أهداف رؤية السعودية 2030″.

وشهد العرض دمجًا متقنًا بين هندسة الطيران المتطورة، وتقنيات العروض الإبداعية، بمشاركة طائرة هليكوبتر من طراز Messerschmitt-Bolkow-Blohm BP 105 P1M، مجهزة بمنصة ألعاب نارية مطورة خصيصًا لإطلاق المئات من الألعاب النارية بتزامن مثالي أثناء التحليق.

واختتم معرض الطيران العام 2025 فعالياته أمس في مطار الثمامة وسط حضور أكثر من 90 عرضًا جويًا، وأنشطة تفاعلية متنوعة، ومتوقع أن يجذب أكثر من 200 ألف زائر. تشمل الفعاليات عروضًا جوية واستعراضات ليلية، عروضًا ثابتة للتفاعل المباشر مع الطائرات، ومنصة تجارية تضم أكثر من 150 جهة عارضة، إضافة إلى جلسات حوارات “هانقر توكس” التي تناقش مستقبل الطيران العام والتقنيات الحديثة؛ مثل الطائرات الكهربائية eVTOL والطائرات ذاتية القيادة، ومنطقة تفاعلية للأطفال لتعزيز التعلم والخيال.