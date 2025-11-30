تركي آل الشيخ يلتقي ناصر الخليفي ويحضر انطلاق جائزة قطر الكبرى للفورمولا 1

التقى المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه(GEA) ، مساء اليوم (الأحد) رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي في الدوحة، وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وتزامنت الزيارة مع حضور المستشار تركي آل الشيخ لانطلاقة جائزة قطر الكبرى للفورمولا 1 الليلة في حلبة لوسيل، التي تُعد واحدة من أبرز محطات البطولة العالمية.
وشهد اللقاء استقبالًا خاصًا من رجل الأعمال ناصر الخليفي للمستشار، وسط أجواء عكست عمق العلاقات الأخوية بينهما.
وكان لمستشار قد نشر عبر حسابه في منصة X صورًا من الزيارة، قائلًا: “زيارتي لأخي الغالي ناصر الخليفي في قطر… وحضور بطولة فورميلا 1”.
وتعكس الزيارة طبيعة العلاقات الأخوية بين القيادات المؤثرة في قطاعات الترفيه والرياضة بالمنطقة، خصوصًا مع النمو الكبير الذي تشهده تلك القطاعات في دول الخليج العربي خلال السنوات الأخيرة، واستضافة الدول المجاورة لعدد من أبرز الفعاليات العالمية التي عززت من حضورها الدولي.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م