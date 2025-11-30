بمشاركة 100 لاعب| نادي نوفا يستضيف نهائي بطولة سال للجولف

هاني البشر ( الرياض )

تقام بطولة نهائي سال للجولف يوم الجمعة القادم في نادي نوفا للجولف(غرب مدينة الرياض)، لتكون المحطة الختامية لسلسلة من البطولات الشهرية التي امتدت طوال عام 2025 وشهدت تفاعلاً كبيراً من مختلف لاعبي الجولف في المملكة.

وتُعد بطولة SAL للجولف واحدة من أبرز بطولات الهواة في مدينة الرياض، حيث يتأهل إليها أفضل 40 لاعبًا في كل فئة بعد جمع النقاط خلال الجولات الشهرية طوال الموسم. ويُبرز هذا النظام ثبات اللاعبين ومستوى مهارتهم وروحهم الرياضية، وصولًا إلى المرحلة الختامية التي سيُتوَّج فيها بطل كأس SAL للجولف رسميًا.

وترعى بطولة الجولف، شركة سال للخدمات اللوجستية، التي كان لدعمها دور محوري في توسيع المشاركة في رياضة الجولف داخل المملكة، حيث تأتي هذه الرعاية انسجامًا مع التزام سال بأن تكون رائدًا في سوق الخدمات اللوجستية، وداعمًا لمبادرات الرياضة وجودة الحياة، وبما يعزز أحد مرتكزات رؤية المملكة 2030 الخاصة بتطوير الرياضة، ويسهم في بناء ثقافة رياضية نابضة بالحياة، إذ كان لسال حضوراً ناجحاً في الرعايات الرياضية، من خلال رعاية سابقة للدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم ولنادي الاتحاد.

وأعرب المدير العام لمنتجع نوفا، السيد أيدن دولي، عن شكره للرئيس التنفيذي لشركة سال، عمر حريري “على دعم الشركة المتواصل لرياضة الجولف”، قائلاً: “كان لالتزام سال دور أساسي في دعم نمو رياضة الجولف في المملكة، فمشاركتهم لا ترتقي فقط بمستوى البطولة، بل تعكس أيضًا دورهم كلاعب رئيسي في سوق الخدمات اللوجستية الإقليمي، حيث تتقاطع قيم الدقة والتميّز مع روح اللعبة”.

وسيحمل نهائي بطولة سال للجولف هذا العام كثيرًا من الحماس، خاصة مع وجود جائزة الضربة الواحدة (Hole-in-One)، والتي تتمثل في سيارة جديدة كليًا تُمنح لأول لاعب يحقق ضربة واحدة في الحفرة المخصّصة لذلك، حيث تضيف هذه الجائزة بُعدًا إضافيًا للإثارة والمنافسة بين اللاعبين في بطولة تتميز بالأداء العالي واللحظات الاستثنائية.