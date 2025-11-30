بجوائز تتجاوز 10 ملايين| الجنادرية” تستضيف كأس وزارة الرياضة للهجن غدًا

هاني البشر ( الرياض )

تنطلق غداً الاثنين منافسات بطولة كأس وزارة الرياضة للهجن في نسختها الخامسة، التي ينظمها الاتحاد السعودي للهجن وتقام لأول مرة على أرض ميدان الجنادرية التاريخي لسباقات الهجن، بجوائز مالية تتجاوز الـ 10 ملايين ريال وإقامة 116 شوطاً خصص منها 20 شوطاً لكؤوس وزارة الرياضة، ضمن برنامج الاتحاد للموسم الرياضي 2024/2025.

واحتضنت أرض ميدان السيح لسباقات الهجن في الأحساء، النسخ الأربع الماضية في تاريخ البطولة منذ عام 2021، حيث شهدت إقامة 472 شوطاً من بينها 80 كأساً شاركت فيها 16,130 مطية من مختلف ميادين الهجن السعودية، وميادين 8 دول مختلفة، تجاوزت مجموع جوائزها المالية الـ 40 مليون ريال، جسدت الحضور وقوة المنافسة.

وتبدأ أشواط البطولة في اليوم الأول لفئة “الحقايق”، أولى الفئات المعتمد مشاركتها في البطولة، حيث يقام 36 شوطاً من بينها 4 أشواط على كؤوس وزارة الرياضة، تقطع فيه الهجن المشاركة مسافة 144 كم، (كل شوط 4 كم).

ويُخصص اليوم الثاني للهجن لفئة “اللقايا”، اليوم الثالث لفئة “الجذاع”، اليوم الرابع لفئة “الثنايا”، وفيما يُقام اليوم الخامس والأخير لفئة “الحيل والزمول”، وتكون المسافة التي تقطعها الهجن في البطولة للفئات الخمسة 646 كم.

وبدأ موسم الاتحاد السعودي للهجن بإقامة سباق المفاريد، تلاه موسم الطائف، ثم مهرجان ولي العهد للهجن، يليه سباق اليوم الوطني 95، وسباقات الميادين وكأس الاتحاد السعودي، وكأس اللجنة الأولمبية السعودية ، حيث أسهمت هذه البطولات في تطوير الاتحاد السعودي للهج