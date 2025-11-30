اللجنة المنظمة تستعرض آخر التحضيرات النهائية لاستضافة بطولة كأس العرب FIFA قطر 2025

استعرضت اللجنة المحلية المنظمة لبطولة كأس العرب لكرة القدم FIFA قطر 2025، آخر المستجدات التنظيمية حول الاستعدادات لاستضافة النسخة الحادية عشرة التي تنطلق غدًا، بمواجهة الافتتاح الرسمي التي تجمع المنتخب القطري صاحب الأرض ونظيره الفلسطيني على إستاد البيت، وتسبقها المباراة الأولى التي تجمع بين منتخبي تونس وسوريا في إستاد أحمد بن علي، وذلك لحساب منافسات المجموعة الأولى.