اللجنة المنظمة تستعرض آخر التحضيرات النهائية لاستضافة بطولة كأس العرب FIFA قطر 2025

بدر النهدي (الدوحة)
استعرضت اللجنة المحلية المنظمة لبطولة كأس العرب لكرة القدم FIFA قطر 2025، آخر المستجدات التنظيمية حول الاستعدادات لاستضافة النسخة الحادية عشرة التي تنطلق غدًا، بمواجهة الافتتاح الرسمي التي تجمع المنتخب القطري صاحب الأرض ونظيره الفلسطيني على إستاد البيت، وتسبقها المباراة الأولى التي تجمع بين منتخبي تونس وسوريا في إستاد أحمد بن علي، وذلك لحساب منافسات المجموعة الأولى.
وأكدت اللجنة المحلية المنظمة خلال مؤتمر صحفي عُقد أمس بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، أن كأس العرب قطر 2025، ستحظى باهتمام جماهيري كبير بعدما تم بيع (700.699) تذكرة، في حين بلغ عدد التذاكر التي بيعت للمشجعين من خارج دولة قطر (210.209) تذاكر، وتصدر المشجعون من قطر والأردن والسعودية مبيعات تذاكر المباريات في دور المجموعات.
ونوهت اللجنة على الاهتمام الإعلامي الواسع بالبطولة، بعدما تم تسجيل (3861) طلبًا للحصول على التصاريح الإعلامية لتغطية منافساتها، منها (2085) طلبًا من خارج قطر، على أن تستخدم (15) قناة تلفزيونية عربية وعالمية الأستوديوهات التي توفرها اللجنة المحلية المنظمة في الدوحة، فيما حصلت العديد من القنوات على حقوق بث المباريات، وسيكون “مترو الدوحة” مجانيًا لجميع حاملي التذاكر في أيام المباريات، لتعزيز تجربة المشجعين وسط تقارب المسافات في دولة قطر، إذ يمكن الوصول لجميع الإستادات الستة التي تستضيف مباريات البطولة بكل سهولة من خلال شبكة وسائل النقل العام بما فيها مترو الدوحة وخدمة الترام والحافلات.
وأكد الرئيس التنفيذي للّجنة المحلية المنظمة لبطولات كرة القدم، جاسم الجاسم, أن البطولة ستكون انطلاقتها الحقيقية في النسخة الحالية بعد أن كانت النسخة الماضية تجريبية وتسبق كأس عالم 2022، مشددًا على الأهمية الكبرى لتجربة الجماهير من خلال تنظيم العديد من الفعاليات المصاحبة والأنشطة الثقافية والترفيهية في الملاعب وخارجها.
بدورها، قالت المدير التنفيذي للاتصال والإعلام في اللجنة المحلية المنظمة، فاطمة النعيمي، أن النسخة الجديدة من البطولة تعد من الأحداث الكروية المهمة في المنطقة، التي تستقطب اهتمامًا كبيرًا من الجماهير العربية.
وأضافت “نتوقع أن تسجل النسخة الحالية نجاحًا كبيرًا على غرار النسخة السابقة، وهناك مواكبة إعلامية كبيرة للحدث، وستكون القنوات التلفزيونية موجودة في الحي الثقافي كتارا للبث من الدوحة وتغطية البطولة.
وقال مدير بطولات الفئات السنية في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، روبيرتو غراسي البطولة مهمة، وتعد فرصة لالتقاء المشجعين من جميع أنحاء المنطقة العربية، ونتعامل بشكل وثيق مع اللجنة المحلية المنظمة والاتحاد القطري لكرة القدم لتنظيم أفضل نسخة ممكنة، ونحاول أن نقدم ابتكارات وأنشطة جديدة تسهم في رفع مستوى البطولة في ظل استضافتها في قطر للمرة الثانية تواليًا.
وأشار غراسي، إلى أنه ووفق المقترح الذي قدمه رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بيير لويجي كولينا، ستُطَبَّق تجربة جديدة تتعلق بإبعاد اللاعب المصاب لمدة دقيقتين بحيث يلعب فريقه بـ 10 لاعبين خلال تلك الفترة الزمنية، على أن تُزَوَّد المنتخبات بجميع التفاصيل، تعد البطولة فرصة لتطبيق ابتكارات جديدة تسهم في تطوير كرة القدم.