القيادة تهنئ رئيسة بربادوس بذكرى استقلال بلادها

الأولىالقيادة تهنئ رئيسة بربادوس بذكرى استقلال بلادها صحيفة البلادaccess_time10 / جُمادى اﻵخرة / 1447 هـ 30 نوفمبر 2025chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد (الرياض) بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة السيدة ساندرا برونيلا ماسون رئيسة بربادوس؛ بمناسبة ذكرى استقلال بلادها. وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب بربادوس الصديق اطراد التقدم والازدهار. كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لفخامة السيدة ساندرا برونيلا ماسون رئيسة بربادوس؛ بمناسبة ذكرى استقلال بلادها. وعبَّر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب بربادوس الصديق المزيد من التقدم والازدهار.