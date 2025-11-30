 الاتحاد بطلاً للبراعم.. والقادسية يتوج ببطولة الشباب في التأهيلية النسائية للتايكوندو

محمد الجليحي (الرياض)

اختُتمت أمس السبت البطولة التأهيلية النسائية لفئتي البراعم والشباب، والتي أُقيمت على مدى ثلاثة أيام في صالة الأمير فيصل بن فهد بالملز، وسط حضور لافت بمشاركة خمسةٍ وثلاثين حكمًا وحكمة، وثلاثمئة لاعبة يمثلن سبعةً وعشرين فريقًا.

وشهدت المنافسات أجواء تنافسية مميزة لم يُسجل خلالها أي احتجاج، ما يعكس جودة التنظيم وروح الانضباط التي اتسمت بها فعاليات البطولة.

وأسفرت النتائج عن تتويج فريق الاتحاد ببطولة فئة البراعم بعد تصدّره الترتيب العام بـ 418 نقطة، وجاء القادسية ثانيًا بـ 386 نقطة، فيما حلّ الرياض ثالثًا بـ 332 نقطة، وحراء رابعًا بـ 306 نقاط.

وفي فئة الشباب، واصل القادسية تألقه متصدرًا الترتيب بـ 448 نقطة، يليه الرياض ثانيًا بـ 415 نقطة، ثم الشباب ثالثًا بـ 402 نقطة، وحلّت أكاديمية مهد رابعًا بـ 273 نقطة.

وأكد رئيس اللجان الفنية والإدارية، الأستاذ عبدالله العسيري، أن البطولة جسّدت صورة مشرّفة للتطور الفني الذي تشهده اللعبة، مشيرًا إلى أن المستويات التي ظهرت بها اللاعبات تعكس استعدادًا متقدمًا وتطورًا ملحوظًا في الأندية. وأضاف أن التنظيم المميز وروح اللعب النزيه كانا عنصرين أساسيين في نجاح البطولة دون أي اعتراضات، مؤكدًا استمرار العمل لتوفير بيئة تنافسية ترتقي بالرياضة النسائية وتدعم مسيرة المنتخبات الوطنية.