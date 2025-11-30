الأهلي يسعى لتجديد عقود الثلاثي

عادل رشيد (الرياض)

تعمل شركة النادي الأهلي على تجديد عقود بعض لاعبي الفريق الأوّل منذ وقت مبكّر، قبل دخولهم الفترة الحّرة؛ وذلك بعد تقديمهم مستويات مميّزة، وحفاظاً على استقرار الفريق الأوّل لكرة القدم.

وعلمت “البلاد” من مصادرها، أنّ شركة النادي الأهلي بدأت منذ وقت مبكّر المفاوضات مع الدولي التركي ميريح ديميرال؛ وذلك لتجديد عقده مع النادي، كما تم الاتفاق بين الطرفين على التجديد لمدة ثلاث مواسم اضافية، ويبلغ ديميرال من العمر 27 عامًا.

وذكرت مصادر ” البلاد ” أنّ المفاوضات ما زالت مستمرة لتمديد عقد البرازيلي إيبانيز لفترة أطول. يذكر أنّ عقد المدافع البرازيلي ينتهي في عام 2027، واثبت البرازيلي صاحب الـ 27 عامًا تفوّقه، وساهم مع ناديه في تحقيق بطولتي النخبه الآسيويه والسوبر السعودي.

وأكّدت ذات المصادر أن الحارس الدولي السنغالي ميندي قائد الأهلي منفتح على تجديد العقد. يذكر أنّ صيف 2026 يعتبر هو نهاية العقد الحالي ويبلغ ميندي من العمر 33 عامًا.

ويقود المدير الرياضي البرتغالي روي بيدرو المفاوضات للحفاظ على الاستقرار داخل أروقة الفريق الأوّل، وتدعيم صفوفه بعد رفع التقرير من قبل المدير الفني يايسله قبل الفترة الشتوية المقبلة.