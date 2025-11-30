الأخضر يرفع استعداده لمواجهة عمان في افتتاح مشواره بكأس العرب

البلاد (جدة)

واصل المنتخب الوطني مساء اليوم الأحد تدريباته استعدادًا لمواجهة منتخب عُمان بعد غدٍ الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس العرب FIFA قطر 2025™.

وأُقيمت الحصة التدريبية على ملاعب التدريب في QWSC، تحت إشراف المدير الفني إيرڤي رينارد، حيث بدأت بتمارين الاستحواذ على الكرة، أعقبها مران في مربعات مصغّرة، قبل أن تختتم الحصة التدريبية بمران على الكرات الثابتة.

وفي جانب آخر، اكتفى اللاعبون الذين شاركوا مع أنديتهم بصفة أساسية في مباريات الدور ربع النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين أمس السبت، بتمارين استرجاعية في النادي الصحي.

ويختتم الأخضر استعداداته بحصة تدريبية عند الساعة الرابعة من مساء يوم غدٍ الاثنين على ملاعب QWSC، وستكون متاحة لوسائل الإعلام خلال الربع ساعة الأولى.