أدار وبنت فرح أبطالاً للكؤوس وبلو وينق ونياد ظفروا بأشواط المزاد

محمد الجليحي (الرياض)

نظّم نادي سباقات الخيل في ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالرياض منافسات الأسبوع السابع من موسم سباقات الرياض، خلال أيام الخميس والجمعة والسبت الموافق 27 و28 و29 نوفمبر 2025، بواقع 12 شوطًا في كل حفل، والتي شهدت منافسات قوية لخيل الثوروبريد والخيل العربية الأصيلة.

وخصّص الشوط السابع من حفل الجمعة لكأس الاتحاد الأوروبي على مسافة 1600 متر، وبجائزة قدرها 150 ألف ريال، وتُوّج به الجواد “يادار” بشعار الشيخ عبدالله حمود المالك الصباح، وبإشراف المدرب ثامر الديحاني، وقيادة الخيال محمد الحبيل.

وفي ثامن الأشواط، الذي كان على كأس إمارة منطقة نجران على مسافة 1600 متر، وبجائزة قدرها 150 ألف ريال، استطاعت الفرس “بنت فرح” الوصول إلى خط النهاية أولًا بشعار الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، وبإشراف المدرب عبدالله مشرف، وقيادة الخيال ريكاردو فيريرا.

كما خُصّص الشوط التاسع لدعم نادي سباقات الخيل للأفراس المباعة في مزاد 2024 على مسافة 1600 متر، وبجائزة قدرها 500 ألف ريال، وحققت المركز الأول المهرة “بلو وينق” بشعار المالك عبدالله محمد علي السماعيل، وبإشراف المدرب عبدالله السماعيل، وقيادة الخيال عبدالله الفيروز.

وفي الشوط العاشر، المخصص لدعم نادي سباقات الخيل للحصن المباعة في مزاد 2024 على مسافة 1600 متر، وبجائزة قدرها 500 ألف ريال، ظفر بالمركز الأول المهر “نياد” بشعار الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، وبإشراف المدرب سلطان بن جلال، وقيادة الخيال ريكاردو فيريرا.

الحضور الجماهيري :

