حريق مروع يلتهم”استوديو مصر” الشهير

البلاد (القاهرة)

اندلع حريق هائل ومروع، اليوم (الجمعة)، داخل مبنى استوديو مصر الشهير بمنطقة المريوطية في الهرم بمحافظة الجيزة.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة، تصاعد ألسنة اللهب من داخل المبنى، فيما نجح رجال الدفاع المدني بالجيزة في السيطرة على الحريق، ومحاولة محاصرة النيران ومنع امتدادها للعقارات المجاورة.

وذكرت مصادر، أن الأجهزة الأمنية المختصة باشرت تحقيقات عاجلة للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء اندلاع الحريق، الذي وُصف بأنه مفاجئ وعنيف، كما بدأت لجان فنية بـحصر الخسائر المادية التي لحقت بواحد من أبرز المعالم السينمائية والتاريخية في مصر، والذي شهد على مدار عقود إنتاج مئات الأعمال الفنية التي شكّلت جزءًا من الذاكرة الثقافية للجمهور العربي.

وأكد وزير الثقافة المصري د. أحمد فؤاد هنو، أن الحريق الذي اندلع في أحد مواقع التصوير المفتوحة باستوديو مصر لم يسفر عن أي خسائر في الأرواح، مشددًا على أن البنية التحتية للاستوديو التاريخي ومحتوياته والمباني المحيطة به لم تتأثر.

وأوضح الوزير أن النيران اندلعت في ديكورات الحارة الخاصة بمسلسل “الكينج” المقرر عرضه في موسم رمضان 2026، والمقامة داخل منطقة التصوير المفتوحة بالاستوديو.

وأشار إلى أن فِرَق الحماية المدنية تواصل جهودها للسيطرة على الحريق من خلال خمس سيارات إطفاء تعمل في الموقع، مؤكدًا أنه يتابع الموقف ميدانيًا وبشكل مستمر لحظة بلحظة، كما وجّه بالتنسيق العاجل مع النيابة المختصة والحماية المدنية لمعرفة الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحريق واتخاذ الإجراءات اللازمة.

ويُعَدّ استوديو مصر، أحد أعمدة صناعة السينما المصرية، وقد استُخدم مؤخرًا كموقع تصوير لعديد من المسلسلات والأفلام، مما يزيد من أهمية الحادث وتداعياته على قطاع الإنتاج الفني.