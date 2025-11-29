برؤية عالمية لتركي آل الشيخ.. حفل للأجيال ينتصر فيه محمد عبده للأصالة والطرب

البلاد (الرياض)

اثبت النجاح الكبير لحفل “فنان العرب” محمد عبده المكتمل العدد، عالمية “موسم الرياض السادس” فنيا وموسيقيا وتنظيميا وجماهيريا، بالرؤية الدقيقة والإشراف الذي جمع الدعم والتشجيع من المستشار تركي بن عبد المحسن آل الشيخ رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للترفيه، والذي اقيم برعاية هيئة الترفيه، وتنظيم ومتابعة “مجموعة روتانا للموسيقى” التي يقودها سالم الهندي رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لمجموعة روتانا للموسيقى. فقد اتحدت اصالة الغناء الطربي لمحمد عبده ، مع ابداع ومهارة الفرقة الموسيقية الضخمة (70 عازفا) يقودهم المايسترو السعودي هاني فرحات، والتنظيم العالي المستوى، ودقة هندسة الصوت، وروعة جمالية المسرح والإضاءة المتطورة، والإخراج التلفزيوني المميز على قنوات روتانا للمخرج أحمد الدوغجي وطاقمه، وروعة التفاعل الجماهيري مع هكذا نوع من الليالي الطربية الكلاسيكية الراقية، لتكون المحصلة “حفل للأجيال” نال العلامة الكاملة في اول حضور لفنان العرب هذا الموسم على مسرحه “محمد عبده أرينا – بنك الإمارات دبي الوطني” في “بوليفار الرياض” نفدت تذاكره بالكامل فور فتح شباك التذاكر، لذلك تم الإعلان عن حفل آخر لمحمد عبده في الموسم يوم 5 ديسمبر المقبل عنوانه “جلسة شعبيات محمد عبده”.

وقد افتتح هذا الموسم حفل “فنان العرب” ، المطرب السعودي الشاب رامي عبد الله احد نجوم جيل الشباب الواعدين في مجموعة روتانا ، الذي شكر المستشار تركي آل الشيخ على تشجيعه الدائم لجيل الشباب واختياره ليشارك مع محمد عبده في حفله، وتقديمه عددا من اغاني عبده بصوته . كما كشف في الكواليس انه يجهز جديدة مع روتانا.

اما فنان العرب، الذي كان في استقباله عند وصوله المسرح أ.سالم الهندي وتوجها للقاء اهل الاعلام والسوشيال ميديا، فاكد حبه لمدينة الرياض ولقاء جمهورها فيها، وشكر من أثنى على مشواره الفني طيلة ست عقود، قائلا:”ما حققته من نجاح هو اولا توفيق من الله تعالى. وثانيا سببه حرصي وحفاظي فيما اقدمه على اثراء التراث من خلال تنوع أعمالي، سواء كانت الاغاني الوجدانية، الوطنية، العاطفية، الاجتماعية وغيرها . وكنت بشارك المستمعين من ابناء وطني والجمهور العربي أعمالي بصدق واخلاص وهذا ما أثمر عنه الإقبال الكبير بعد 60 سنة من العطاء كافحت فيها وما زرعته حصدته والحمد لله”.

ولم يخف فنان العرب فخره بنجله عبد الرحمن الذي تعاون معه كملحن مؤخراً في اغنية “جت وأقبلت”، كاشفا أن نجله درس مؤخرا في معهد الكونسرفتوار بفرنسا لأربعة اشهر، وأصبح عازفا ماهرا على آلة البيانو وينتظره باذن الله مستقبل جميل. ولان الحفل تزامن مع إعلان روتانا عن عمل جديد لمحمد عبده بعنوان “المداوي” من كلمات الأمير فيصل بن تركي بن ناصر ، ومن الحان احمد الهرمي ، وتوزيع وليد فايد، اكتفى عبده القول ستسمعونه قريبا املا ان ينال إعجابكم.

وقد جاء حفل محمد عبده على فقرتين تخللتهما استراحة قصيرة. بدأ عبده الفقرة الاول باغنية “الرياض” تلتها روائعه وآهاته وتطريباته في : أنشودة مطر، ذيك الليالي، جمرة غضى ، رماد المصابيح ، ما في داعي، وانهى الفقرة باغنيته “مري قلبي يوم”. اما الفقرة الثانية، فبدأها باغنية “موعد الأحباب” ثم (مذهله، الاماكن، اختلفنا ، ابي منه الخبر) وختم حفله باغنية “ما عاد بدري” ليودع الجمهور منظرا بشوق لقاءهم في حفله القادم.