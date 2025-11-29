بحضور وزير الرياضة ووزير الإعلام.. اختتام لقاء الإعلام الرياضي في جزيرة شورى بالبحر الأحمر

– إطلاق “نادي الإعلاميين الرياضيين”
البلاد (جزيرة شورى)
بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، ووزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، نظّمت وزارة الرياضة في جزيرة شورى -المركز الرئيس لمشروع البحر الأحمر-، “لقاء الإعلام الرياضي”.
شارك في اللقاء على مدى يومين، أصحاب المعالي في وزارتي الرياضة والإعلام، وقيادات القطاع الرياضي كافة، وأكثر من (85) من ممثلي وسائل الإعلام المحلية.
وتضمن اللقاء، الإجابة عن الاستفسارات المقدمة من ممثلي وسائل الإعلام، بما يعزز الشفافية، ويعكس الشراكة القائمة بين الجانبين لصالح الرياضة السعودية.
كما أعلن خلال اللقاء عن إطلاق “نادي الإعلاميين الرياضيين”، ليكون بيئة ملهمة ومجهزة بالتقنيات الحديثة، لتطوير الممارسات المهنية، وتحسين جودة الإنتاج، ومنصة معرفية للحوارات والورش التدريبية، إلى جانب تمكين المواهب الشابة وصقل مهاراتهم، ودعم الابتكار في صناعة المحتوى الرياضي.
ويهدف اللقاء؛ إلى تعزيز جسور التواصل بين القطاع الرياضي ووسائل الإعلام، وتبادل الآراء حول ما يشهده القطاع من مستجدات وتطورات، إضافةً إلى استعراض الجهود والمبادرات الحالية.
وتأتي إقامة هذا النوع من اللقاءات، تماشيًا مع جهود وزارة الرياضة الرامية إلى التكامل والتعاون مع مختلف القطاعات، بما يُسهم في تطوير منظومة العمل، في القطاع الرياضي والارتقاء بجودة مخرجاته.
