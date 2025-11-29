بحضور  الأمير فهد بن جلوي.. إيقاد شعلة أولمبياد ميلانو كورتينا

البلاد (جدة)
أوقدت شعلة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو – كورتينا 2026 اليوم، في مدينة أولمبيا باليونان، بحضور الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، ورئيسة اللجنة الأولمبية الدولية كيرستي كوڤنتري، خلال الحفل الرسمي الذي شهد انطلاق مسيرة الشعلة قبل انتقالها إلى الدولة المستضيفة.
وشهدت المراسم توقيع اتفاقية الهدنة الأولمبية بين اللجنة الأولمبية الدولية ومنظمة الأمم المتحدة، بما يعكس القيم النبيلة التي تحملها الحركة الأولمبية، ودور الرياضة في تعزيز السلام والتقارب بين الشعوب.
يأتي الحضور السعودي في هذه المناسبة بالتزامن مع الاستعدادات الجارية للمشاركة الثانية للمملكة في تاريخ الألعاب الأولمبية الشتوية، عقب مشاركتها الأولى في بكين 2022 التي مثّل خلالها اللاعب فائق عابدي المملكة في رياضة التزلج الألبي كأول سعودي يشارك في الألعاب الشتوية.
وتواصل اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية برامج الإعداد والتحضير لمشاركة المملكة المقبلة في ميلانو – كورتينا 2026، التي تأهل لها حتى الآن كل من فايق عابدي في التزلج على المنحدرات الجبلية العملاقة ‘Giant Slalom’، وراكان علي رضا في التزلج الريفي.