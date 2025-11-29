الرياضة

الهلال يعبر الفتح برباعية ويتأهل لنصف نهائي كأس الملك

البلاد (جدة)

تأهل فريق الهلال، إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد فوزه المستحق على ضيفه فريق الفتح، بأربعة أهداف مقابل

هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات ربع نهائي البطولة.

افتتح البرازيلي مالكوم أهداف الهلال في الدقيقة 21 من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، قبل أن يضيف البرتغالي روبن نيفيز الهدف الثاني في الدقيقة 23، من صاروخية رائعة.

وفي الدقيقة 35، سجل المدافع حسان تمبكتي ثالث أهداف الهلال بعد متابعة جيدة لكرة ارتدت من دفاعات الفتح.

أحرز البديل ماركوس ليوناردو الهدف الرابع للهلال في الدقيقة 49، بعد تسديدة متقنة من داخل منطقة الجزاء في شباك الفتح.

وقلص نادي الفتح الفارق في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع عن طريق فارجاس.

بهذا الفوز، حجز الهلال مقعدًا في نصف نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث تقام قرعة نصف النهائي غدًا الأحد؛ لمعرفة مواجهتي نصف النهائي.

