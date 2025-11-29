المملكة تفوز بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية IMO لعامي 2026- 2027

فازت المملكة العربية السعودية بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية (IMO) للفترة 2026 – 2027، وذلك بعد حصولها على (142) صوتًا من الدول الأعضاء خلال الانتخابات التي أقيمت في العاصمة البريطانية لندن.

وتُعد المنظمة التابعة للأمم المتحدة، الجهة المعنية بوضع المعايير الدولية لسلامة وأمن النقل البحري، والحد من التلوث الناتج عن السفن، وحماية البيئة البحرية.