الأخضر يدشن تدريباته في معسكر الدوحة استعداداً لكأس العرب

هاني البشر (الرياض)
دشَّن المنتخب الوطني اليوم السبت تدريباته في العاصمة القطرية الدوحة، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العرب FIFA قطر 2025™، والتي تنطلق منافساتها يوم الإثنين القادم وحتى الثامن عشر من ديسمبر المقبل.
وانتظم اللاعبون صباح اليوم في مقر المعسكر، باستثناء لاعبي فريقي الهلال والاتحاد، الذين سيلتحقون بمعسكر الأخضر صباح يوم غدٍ الأحد، عقب فراغهم من المشاركة مع أنديتهم في الدور ربع النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين.
على الصعيد الميداني، اكتفى لاعبو الأخضر مساء اليوم بحصة استرجاعية في منطقة أسباير باستخدام الدراجات الهوائية. ويواصل المنتخب الوطني تمام الساعة السادسة من مساء يوم غدٍ الأحد تدريباته على ملاعب التدريب في QWSC، في حصة تدريبية ستكون متاحة لوسائل الإعلام خلال الربع ساعة الأولى.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م