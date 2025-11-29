أخضر السيدات يتأهل لنصف نهائي غرب آسيا

البلاد (جدة)

تأهل المنتخب السعودي للسيدات إلى الدور نصف النهائي من بطولة غرب آسيا 2025 بعد انتصاره على المنتخب الإماراتي بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، في ثاني مبارياته بدور المجموعات.

سجل خماسية المنتخب السعودي للسيدات كل من البندري مبارك “هدفين” ولانا عبد الرزاق وفدوى خالد وأميرة أبو السمح في الدقائق 3 و10 و26 و28 و42 من عمر المباراة.

بهذا الفوز على الإمارات، يتصدر أخضر السيدات مجموعته في البطولة، بعدما فاز في مباراته الأولى على نظيره العراقي بنتيجة (2-1)، ليضمن المنتخب السعودي الوصول للدور نصف النهائي.

وتُقام بطولة اتحاد غرب آسيا للسيدات خلال الفترة من 24 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر في مدينة جدة، بمشاركة ستة منتخبات هي: السعودية، الأردن، لبنان، فلسطين، الإمارات، والعراق، وذلك ضمن أيام فيفا المعتمدة للمباريات الدولية للسيدات.